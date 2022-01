Fiamme a Esino Lario: al lavoro varie squadre di pronto intervento

Un grosso incendio sta bruciano a Narele, località sopra Esino. Dal pomeriggio di sabato 22 gennaio i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, i volontari del Distaccamento di Bellano e quelli dell'Antincendio Boschivo sono impegnati per fronteggiare il rogo scoppiato in Val d'Esino: i pompieri sono al lavoro con 3 squadre, entrate in azione a bordo di mezzi per operare contro gli incendi boschivi e un'autobotte. Le operazioni sono tuttora in corso.

L'allerta incendi

Durante i giorni scorsi la Protezione Civile aveva rilasciato un bollettino e acceso il codice arancione per l'allerta incendi. A partire dalle prime ore di giovedì 20 gennaio è entrato in azione un rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi, a carattere di foehn su alcuni fondivalle, più diffusamente su Lario e Valchiavenna, ma che interessa anche Varesotto, pedemontana occidentale e Valcamonica. Il grado di pericolo è quindi in graduale aumento sull'intero territorio regionale, sia per l’incremento della ventilazione, sia per il basso grado di umidità dell'aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo. Queste condizioni sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevta e una propagazione veloce (in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione).