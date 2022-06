Incendio in un campo della Brianza: distrutto un trattore, bruciata la coltivazione

Brutto incendio nel pomeriggio di giovedì 30 giugno a Verderio Inferiore, frazione del comune brianzolo. Intorno alle 13.30 un trattore che era al lavoro in via Giacomo Matteotti è andato in fiamme insieme tutto il campo che era in lavorazione: dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco è stata inviata un'autopompa, mentre dal Distaccamento volontari di Merate sono stata fatte partire un'autobotte e un fuoristrada adatte allo spegnimento dell'incendio boschivo.

I soccorsi

L'intervento è durato complessivamente tre ore: l'uomo che era alla guida del mezzo agricolo è stato raggiunto dalla Croce Bianca di Merate, ma non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale per gli accertamenti del campo.