Magazzino disabitato va a fuoco: a Imbersago arrivano i pompieri

Intervento dei pompieri nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco si sono portati, intorno alle ore 14, in via Brianza a Imbersago: le due squadre, giunte in loco a bordo di un'autopompa serbatoio e di un'autobotte pompa, sono state inviate a spegere l’incendio divampato all’interno di un vecchio stabile disabitato.

L'intervento

Il rogo, sviluppatosi al primo piano, ha interessato del materiale edile immagazzinato; il pronto intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme al resto del cascinale. L’intervento è terminato alle 15 circa.