Canna fumaria a fuoco, paura e danni in un'abitazione

Paura e danni in un'abitazione di Bellano per un incendio partito dalla canna fumaria. Il rogo è divampato intorno alle ore 16 di oggi, martedì 6 aprile, in località Bonzeno. Dopo l'allarme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posti con 3 automezzi (due autopompa serbatoio e un'autoscala) dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Bellano.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato danni maggiori alla struttura. L'intervento è durato circa un'ora. Sono diversi purtroppo, nell'ultimo periodo, gli incendi avvenuti a danno di abitazioni nel territorio lecchese.