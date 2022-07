Incendio sopra l'abitato di Airuno: pompieri al lavoro, in campo un elicottero

In fiamme la zona boschiva che si perde a margine di via Don Gaetano Solaro

Intervento ad Aiurno per i pompieri lecchesi. Poco le 12 di mercoledì 13 luglio i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona boschiva di via Don Gaetano Solaro: sono cinque le squadre entrate in azione nelle operazioni di spegnimento della zona che si trova poco sopra l'abitato del comune lecchese.

Le squadre provenienti dal Comando Provinciale di piazza Bione, Lecco, sono composte da un'autopompa serbatoio e un'autobotte pompa, mentre dal Distaccamento volontari di Valmadrera sono giunti altri due fuoristrada boschivi e un'ulteriore un'autobotte pompa. In campo anche un elicottero.