Incendio all'Alpe Cova, Vigili del fuoco in azione per sedare il rogo

Incendio nei boschi dell'Alpe di Cova. I Vigili del Fuoco sono al lavoro dal primo pomeriggio di oggi, domenica 30 gennaio, per cercare di spegnere le fiamme che si sono propagate nella località Valsassinese, a circa 1.300 metri di altezza. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, il fuoco si sarebbe propagato a seguito dell'incendio di un'automobile.

Immediato l'intervento sul posto da parte dei pompieri del Comando di Lecco, tuttora impegnati (alle ore 14.30, nel momento in cui stiamo scrivendo) con più mezzi per sedare il rogo e il fumo divampati nella zona, in particolare sul versante di Pasturo. Le condizioni atmosferiche e il clima "secco" di questi giorni hanno purtroppo favorito il propagarsi dell'incendio. La situazione appare comunque sotto controllo. Sul posto anche i Carabinieri.