Brucia la vegetazione all'Alpe Tedoldo, in azione i vigili del fuoco

Paura nel tardo pomeriggio di domenica per un incendio scoppiato in quota nei pressi di Vendrogno. Le fiamme hanno colpito sterpaglie e vegetazione nei pressi dell'Alpe Tedoldo, nel territorio comunale di Bellano, a circa 1.300 metri di altitudine.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento bellanese. Il tempestivo intervento dei pompieri, in collaborazione con le squadre dell'Antincendio Boschivo, ha evitato il propagarsi delle fiamme fino al bosco. Non sono state coinvolte dall'incendio alcune baite che si trovano in zona.