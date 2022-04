Il tetto dell'Alva va a fuoco: pompieri al lavoro per salvarlo

Giornata frenetica, quella di sabato 16 aprile. Vari gli interventi per i Vigili del fuoco che fanno capo al Comando provinciale di Lecco. Prima a Olgiasca per un incendio, poi sul Resegone per un'escursionista, infine in Valsassina per un altro rogo. Intorno alle 19.30, infatti, i pompieri si sono portati all'Alva, ai Piani di Balisio, per spegnere l'incendio scoppiato sul tetto del noto locale.

Squadre al lavoro per spegnere l'incendio

Sul posto si sono portate quattro squadre dei Vigili del fuoco, intervenute a lato della via Provinciale con un'autopompaserbatoio, un'autobotte, un'autoscala e, tramite il Distaccamento volontari di Valmadrera, con un'altra autopompaserbatoio. L'intervento è ancora in corso.