Appartamento in fiamme a Calolzio, salve le due persone all'interno

Paura a Calolziocorte per un incendio che ha divorato un appartamento in via dell'Innominato, nella frazione di Foppenico. Dopo l'allarme scattato intorno alle ore 7 di questa mattina, giovedì 10 febbraio, sono prontamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Lecco con 4 automezzi: un'autopompa serbatoio, un'autobotte, un'autoscala e un mezzo fuoristrada boschivo. I pompieri hanno così spento l'incendio sprigionatosi all'interno dell'abitazione situata al piano terra di un immobile. Salve le 2 persone che si trovavano all'interno dell'appartamento. Allertati anche il 118 (in via precauzionale) e i carabinieri.