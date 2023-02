Paura a Bulciago, automobile va in fiamme

Paura nella mattinata di lunedì in via Campolasco a Bulciago per l'incendio che ha coinvolto un'automobile. Il rogo è divampato intorno alle ore 8, le fiamme e la colonna di fumo hanno creato spavento tra i passanti.

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Lecco con due mezzi, un'autopompa e un'autobotte. L'incendio è stato spento in breve tempo. Al termine delle operazioni, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.