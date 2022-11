Un'altra auto in fiamme, il pronto intervento dei Vigili del fuoco

Un'altra vettura in fiamme in provincia di Lecco. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire oggi, mercoledì 2 novembre, a Bulciago per sedare l'incendio che ha avvolto un'auto in via don Luigi Guanella.

L'allarme è scattato alle ore 16.25 e una squadra dei pompieri è prontamente partita dal Comando di Lecco per raggiungere il posteggio dove si trovava la macchina. L’intervento di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell'area è terminato alle 17:10.