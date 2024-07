Fiamme all'alba a Cernusco, va a fuoco un'automobile

Spavento all'alba a Cernusco Lombardone a causa di un incendio che ha interessato un'automobile che si trovava nell'area parcheggio del Molinazzo, al confine con Montevecchia.

Erano circa le 6 di lunedì quando è scattata la chiamata al 112. Sul posto il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha inviato un'autopompa serbatoio dal distaccamento di Merate. Le operazioni di spegnimento si sono protratte a lungo, la vettura è stata praticamente distrutta dal rogo.

Per fortuna il proprietario, un uomo, non è rimasto in alcun modo ferito o interessato dall'incendio.