Automobile in fiamme, Vigili del fuoco in azione a Missaglia

Autovettura in fiamme nel tardo pomeriggio di domenica a Missaglia. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato un'automobile e ha reso necessario il pronto intervento dei Vigili del fuoco dal distaccamento di Merate.

Per fortuna le rapide operazioni hanno consentito di estinguere l'incendio in breve tempo, senza alcun problema per le persone presenti.