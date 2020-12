Macchina in fiamme nel cuore della notte: intervengono i pompieri

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. Le squadre dei pompieri lecchesi sono intervenute in via Cantù, a Olginate, per sedare l'incendio che stava avvolgendo un'autovettura intorno alle 3.30 della notte tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre.

La tempestività dell'intervento da parte dei Vigili del Fuoco ha evitato ulteriori danni alle vetture parcheggiate a pochi metri dalle fiamme.