Auto in fiamme lungo la Statale 36 dopo un tamponamento

Auto a fuoco lungo la Statale 36. Alle ore 13.30 di oggi, venerdì 12 novembre, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme che avevano avvolto una vettura in viaggio lungo la SS36, in direzione Milano. L'incendio è divampato a seguito di un tamponamento, avvenuto poco prima dell'uscita per Molteno.

Dopo l'allarme si sono presto portati sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con due mezzi: un'autopompa serbatoio e un'autobotte. Il rogo è stato così spento. Non si registra nessun ferito. Disagi invece alla viabilità con qualche incolonnamento in direzione sud.