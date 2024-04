Esplosione, poi l'auto va in fiamme: feriti due ragazzi

Auto in fiamme a La Valletta Brianza, paure per due ragazzi rimasti feriti. Stando alle informazioni raccolte, a provocare il rogo sarebbe stata un'esplosione verificatasi sul veicolo non appena i due occupanti sono saliti a bordo, forse dopo avere girato la chiave nel tentativo di metterla in moto. L'episodio è accaduto sabato a metà mattina.

Sul posto, dopo la chiamata al 112, si sono portati i vigili del fuoco da Lecco e dal distaccamento di Merate per estinguere il rogo. I due giovani, una ragzza di 23 e un ragazzo di 26 anni, sono stati soccorsi dall'ambulanza della Croce Bianca di Besana e da un'autoinfermieristica. Intervenuto da Milano anche l'elisoccorso di Areu.

Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi: sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. Sull'insolito incidente indagano i carabinieri di Merate.