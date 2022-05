Statale 36, autocarro si incendia in galleria. Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Paura per l'incendio di un mezzo pesante in galleria lungo la Statale 36, direzione nord, nel tardo pomeriggio di domenica 1° maggio. Fiamme e fumo sono partiti dalla parte bassa del veicolo mentre stava viaggiando verso Sondrio nella galleria Scoglio, all'altezza dei comuni di Varenna e Bellano.

Il rogo è divampato alle 17.30 di oggi e sul posto si sono presto portati i Vigili del Fuoco, in quel momento impegnati lungo la carreggiata opposta per rimediare ai danni legati alla rottura di una tubatura d'acqua. Dal Comando sono state poi inviate un'autopompa da Bellano e una da Lecco, oltre a un'autobotte e a un carro-aria.

Nel giro di un'ora le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono termine: la situazione era comunque apparsa quasi da subito sotto controllo. La tempestività della squadra di Bellano già presente sulla SS36 per l' altro intervento ha infatti limitato l'evolversi dell'incendio limitandolo alla sola parte bassa del veicolo.

Come accennato, poco prima i pompieri erano infatti intervenuti sempre lungo la Statale 36 nella galleria Scoglio, ma in direzione sud (Lecco e Milano). Qui un tubo dell'antincendio era rimasto lesionato da una vettura provocando un'abbondante fuoriuscita d'acqua sulla carreggiata. Sul posto era presto arrivata un'autopompa dal vicino distaccamento di Bellano, con i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a segnalare alle vetture in transito il pericolo, mettendo in sicurezza il tunnel in collaborazione con Anas.