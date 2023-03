Autotreno in fiamme sulla SS36, in azione i vigili del fuoco

Paura sulla Strada Statale 36 nella mattinata di lunedì 6 marzo: un autoarticolato è andato in fiamme, rendendo necessario l'intervento dei pompieri.

È avvenuto a Mandello, al km 64 della carreggiata Nord. Dal comando di Lecco dei vigili del fuoco sono giunte sul posto due squadre con Aps e autobotte per estinguere l'incendio, che si è sviluppato sul rimorchio del mezzo pesante.

Il rogo è stato spento nel giro di pochi minuti e la zona messa in sicurezza. Il 64enne autista è stato soccorso in codice giallo dal personale della Croce rossa di Lecco, ma il trasporto in ospedale non si è reso necessario. Il traffico verso Sondrio ha subito rallentamenti. Sul posto anche la polizia stradale.