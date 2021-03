Ballabio: incendio sul tetto di un'abitazione, al lavoro tre squadre dei pompieri

Intervento dei pompieri in Valsassina. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco stanno intervenendo per spegnere l'incendio sprigionatosi sul terro di un'abitazione in via Provinciale a Ballabio.

Nelle operazioni sono impegnate tre squadre dei pompieri, giunte sul posto a bordo di un'autopompa serbatoio (Aps), un'autobotte e un'autoscala. L'intervento è tutt'ora in corso.

