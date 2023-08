Principio di incendio in un bar del centro: intervengono i pompieri

Principio di incendio in un bar del centro a Lecco, pronto intervento dei vigili del fuoco.

L'emergenza è scattata intorno alle ore 16 di domenica 27 agosto, quando in un locale di piazza Cermenati sono state avvistate le fiamme in cucina. Subito i pompieri hanno raggiunto il luogo del principio di incendio per estinguerlo.

Con ogni probabilità a scatenare le fiamme è stato un corto circuito.