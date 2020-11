In fiamme il tetto di un'abitazione, Vigili del fuoco in azione a Barzio

Sono state necessarie tre ore intense di lavoro per domare l'incendio che, nella tarda serata di sabato, ha interessato il tetto di un'abitazione privata nel comune di Barzio.

Sprigionatesi le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, è scattata la richieste di intervento al Comando dei Vigili del fuoco di Lecco. Sul posto, in Valsassina, sono così giunti tre automezzi (autopompaserbatoio, autobotte e autoscala).

Il lavoro delle squadre ha permesso di domare le fiamme ed estinguere il rogo, limitando così i danni strutturali all'abitazione. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio. L'intervento di soccorso tecnico urgente, informano dal Comando provinciale del Bione, è durato circa tre ore.

