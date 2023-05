Intervento notturno dei pompieri lecchesi. Intorno alle 2 di notte di mercoledì 10 maggio una squadra dotata di autopompa è stata inviata dal comando provinciale di piazza Bione, Lecco, verso via XXV Aprile di Valmadrera: l'insegna del distributore di benzina, per cause ancora da accertare, è andata in fiamme.

È stata necessaria un'ora per spegnere il rogo sotto il diluvio e riportare la situazione alla normalità .