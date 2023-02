Incendio nei boschi di Santa Maria Hoè, in azione anche l'elicottero

Intervento di vigili del fuoco e volontari con diversi mezzi per spegnere le fiamme

Incendio nei boschi di Santa Maria Hoè. I vigili del fuoco stanno intervenendo dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Merate per sedare le fiamme divampate nel verde e nella boscaglia del comune brianzolo. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio.

Sul posto si sono presto portati i pompieri con le autobotti e i mezzi boschivi adatti a raggiungere zone impervie, come quelle interessate dal rogo. Coinvolti nelle operazioni anche i volontari antincendio e l'elicottero antincendio (vedi video). Al momento in cui scriviamo - ore 17.30 - l'intervento è ancora in corso.