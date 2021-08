Caldaia prende fuoco, paura in un'abitazione di Lecco

Paura, ma per fortuna nessun ferito, oggi in un'abitazione di Lecco dove è andata a fuoco una caldaia. L'incendio è avvenuto ai danni di un immobile privato situato in via Don Luigi Monza, nei rioni alti della città. Dopo l'allarme, sono presto intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco che hanno prontamente sedato le fiamme e messo in sicurezza l'area intorno all'impianto. Il tempestivo intervento ha evitato danni maggiori all'abitazione.