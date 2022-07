Incendio all'alba a Calolziocorte: devastato capannone in disuso

Fiamme a Calolziocorte all'alba di lunedì. Un incendio di grosse dimensioni ha interessato una struttura della cittadina, un capannone in disuso sito in via Locatelli (dietro all'ufficio postale) devastando il tetto.

L'allarme è scattato intorno alle 5 e dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco sono stati inviati numerosi mezzi e uomini: dalla sede centrale un'autopompa, l'autoscala e l'autobotte, dal distaccamento di Valmadrera l'autobotte.

Alle ore 8 l'incendio è sotto controllo e le squadre dei pompieri stanno effettuando le opere di bonifica sul posto, impegnati il funzionario Vigili del fuoco di servizio e la squadra Niat (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale). Nessuna persona sarebbe coinvolta. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al propagarsi dell'incendio.

Le fiamme