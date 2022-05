Paura per un camion a fuoco lungo la Statale 36 a lago

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina, per sedare il rogo che ha avvolto un mezzo pesante lungo la carreggiata in direzione nord all'altezza di Dervio

Paura per l'incendio che ha avvolto un camion in transito lungo la Statale 36 in zona lago. I Vigili del Fuoco sono prontamente interventi per spegnere il rogo divampato alle ore 9 di questa mattina, martedì 24 maggio, lungo la carreggiata nord della SS36 in direzione Sondrio, all'altezza del territorio comunale di Dervio.

Qui un automezzo pesante ha preso fuoco: l'autista si è subito fermato nella piazzola di sosta a lato della carreggiata per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto i pompieri del Comando provinciale di Lecco e dal distaccamento della vicina Bellano. Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco permesso di estinguere in breve tempo l'incendio. Fortunatamente non ci sono stati feriti.