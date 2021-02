Primaluna: incendio su un tetto, in azione i Vigili del fuoco

Incendio in un'abitazione di Primaluna, intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco che si sono portati sul luogo con quattro mezzi (tre partiti da Lecco e uno da Bellano).

Ad andare a fuoco il tetto, le operazioni sono in corso di svolgimento nel pomeriggio. Per fortuna non risultano persone coinvolte dalle conseguenze delle fiamme. Ancora da accertare le cause, ma con ogni probabilità a scaturire il rogo è stato un malfunzionamento della canna fumaria.

Negli ultimi giorni questa situazione si è verificata più volte nel nostro territorio, costringendo i pompieri a un grande lavoro. Per questo, dal comando di Piazza Bione ricordano alla popolazione di controllare e tenere pulite le canne fumarie, poiché il ritorno improvviso del freddo sta provocando diversi incendi ai tetti.

