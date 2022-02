I Vigili del Fuoco salvano 20 cani da un capannone in fiamme

Grazie al provvidenziale e pronto intervento dei Vigili del fuoco sono stati tratti in salvo 20 amici a quattro zampe che si trovavano in un capannone avvolto da un incendio. Il rogo è divampato nella mattinata di oggi, sabato 26 febbraio, a Villa D'Adda, comune della Bergamasca, a pochi chilometri dal confine con la provincia lecchese.

Sul posto si sono presto portati 5 mezzi dei Vigili del fuoco provenienti da Lecco, Bergamo e dal distaccamento volontario di Merate (nelle foto).

L'allarme è scattato poco prima delle 10 quando le fiamme e il fumo hanno avvolto il capannone privato situato in via Mulinetto e adibito a ricovero di animali. Come confermato dagli stessi Vigili del Fuoco, durante le operazioni sono stati tratti in salvo una ventina di cani. L'intervento di spegnimento si è concluso poco dopo mezzogiorno, con un sospiro di sollievo per gli animali comprensibilmente spaventati.