Incendio in un appartamento di Calolzio, tre persone trasportate in ospedale

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte nella frazione di Foppenico per sedare un rogo in un’abitazione

Un incendio ha coinvolto un appartamento la scorsa notte, quella tra venerdì e sabato 25 settembre, a Calolziocorte. Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è stata inviata sul posto un'autopompa. Il rogo è divampato intorno alle 4.30 in un'abitazione di via Cesare Battisti, frazione di Foppenico.

I pompieri hanno spento l'incendio mettendo in sicurezza la zona. Per tre persone è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Diversi i danni.