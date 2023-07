Paura a Sueglio: incendio danneggia casa in ristrutturazione

Paura a Sueglio per un incendio. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, intorno alle 13 un rogo ha interessato un'abitazione attualmente in fase di ristrutturazione.

Le fiamme, forse favorite da alcune sterpaglie presenti in prossimità dell'edificio, sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre del distaccamento di Bellano unitamente al funzionario di servizio. Per fortuna nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta dal rogo. In corso accertamenti sulle cause che hanno dato origine all'incendio.