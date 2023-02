In fiamme il tetto di un complesso residenziale, intervento in forze dei vigili del fuoco

Paura a Cassago Brianza per l'incendio che ha distrutto il tetto di un'abitazione. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio, in via Allende, poco dopo le ore 16. Sul posto sono prontamente intervenuti (in forze) i vigili del fuoco. In azione ben 18 pompieri giunti a bordo di 5 camion tra autopompa serbatoio, autobotti autoscala e un furgone per la protezione delle vie respiratorie.

Alcune famiglie del complesso residenziale sono state fatte evacuare in via precauzionale. Stando alle prime notizie a disposizione non ci sarebbero persone ferite. In meno di due ore l'incendio è stato messo sotto controllo e nel momento in cui scriviamo (ore 18) sono in corso le ulteriori operazioni di di verifica e messa in sicurezza dell'immobile.