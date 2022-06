La chiesa di Santo Padre Pio va a fuoco, paura al Caleotto

Paura nel tardo pomeriggio di sabato per un incendio al Caleotto, rione di Lecco. Le fiamme hanno coinvolto la scalinata dell'edificio della chiesa di Santo Padre Pio adiacente il parcheggio del centro commerciale La Meridiana.

Sul posto un'autopompa serbatoio, un'autobotte più un altro mezzo, con due pattuglie della Polizia. Subito, attorno al luogo, prontamente delimitato, si è formato un capannello di curiosi.

L'incendio è stato domato nel giro di pochi minuti, per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile si osno tutatvia protratte sino alle ore 22. Agli agenti toccherà ora accertare le cause del rogo, non si esclude la pista del dolo.

Il video delle fiamme