Intervento serale per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco

Intervento antincendio in corso ad Annone Brianza, dove varie squadre dei Vigli del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono al lavoro nella zona del canneto. I pompieri lecchesi sono impegnati con diversi mezzi e squadre per sedare un grosso incendio che li sta attualmente impegnando: in campo ci sono quattro mezzi inviati dal capoluogo di provincia, uno giunto da Valmadrera, uno da Merate e un altro da Bellano.

La zona interessata dall'incendio

Ampio il fronte dell'incendio, alimentato dal fonte vento che sta spirando su tutto il nostro territorio sin dalla mattinata di martedì. Attualmente ignote le cause che hanno generato il rogo.