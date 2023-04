Incendio nell'Alto lago lecchese. Dalla serata di domenica 9 aprile vari mezzi e personale dei pompieri sono al lavoro sul Montecchio Sud, tratto boschivo che fa parte del comune di Colico. Il Comando dei vigili del fuoco ha inviato tre squadre dal distaccamento dei volontari di Bellano, comprensive di due moduli antincendio boschivo su fuoristrada e un'autobotte. I volontari stanno lottando contro le fiamme con lo scopo di spegnerle il più rapidamente possibile. A fine marzo, invece, era stata colpita Montemezzo.

Il piano anti incendi

Giusto venerdì Regione Lombardia aveva fatto scattare il piano anti incendi. Si tratta della dichiarazione di un periodo ad alto rischio di incendio boschivo firmata dal direttore della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Roberto Laffi che ha proclamato lo stato di alto rischio di incendio boschivo su tutto il territorio regionale dalle ore 7.00 di sabato 8 aprile “sino ad avvenuta revoca”, che verosimilmente avverrà in pieno autunno.

La circolare ha fatto scattare il piano che dispone per tutta la durata del periodo di alto rischio, l'applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori in linea con il Piano regionale delle attivita? di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2023. Allertate le autorità militari, il direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, il comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, gli enti locali e le organizzazioni di volontariato antincendio boschivo.

Le previsioni per Pasquetta

A Lecco nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità  fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.073 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.