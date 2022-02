Brucia il Monte Cornizzolo, sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco

Un vasto incendio sul Monte Cornizzolo ha richiesto un gran lavoro ai Vigili del fuoco. L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 13 febbraio, con i pompieri costretti a intervenire con quattro squadre a bordo di altrettanti mezzi fuoristrada partiti dalla sede di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera.

L'intervento è durato circa due ore, necessarie a spegnere le fiamme in un'area piuttosto vasta. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Como e i volontari dell'Antincendio boschivo, come sempre fondamentali per portare a termine le operazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta dal rogo.