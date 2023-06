Incendio a Cortabbio, abitazione in fiamme

Incendio in un'abitazione di Cortabbio, in località Prato San Pietro. Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno. Quattro squadre, due dal comando di Lecco e due dal distaccamento vigili volontari di Bellano, si sono presto portate sul posto per spegnere le fiamme. La zona è raggiungibile solo con mezzi fuori strada. Le operazioni sono proseguite fino oltre l'alba e, al momento in cui stiamo scrivendo, ore 7.30, sono ancora in corso.