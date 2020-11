Fiamme al deposito camion del Bione, scongiurati danni ingenti

Paura nella mattinata di oggi, domenica, per un incendio divampato nel deposito camion adiacente l'interporto del Bione.

Le fiamme e il fumo si sono sprigionate a metà mattina, allertando subito le squadre dei Vigili del fuoco dal vicino Comando provinciale. Intervenuti cinque automezzi, le fiamme sono state spente in breve tempo evitando così ulteriori danni alle decine di camion parcheggiati nei pressi della zona interessata.

Non risultano persone coinvolte. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire le cause del rogo. L'intervento, al momento in cui scriviamo, è ancora in corso.

