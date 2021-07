Incendio nella galleria di Fiumelatte, "fondamentale l'operato della Polizia stradale di Bellano"

I complimenti all'autista, che ha sventato una possibile strage, e ai Vigili del fuoco, per il pronto intervento. "Ma fondamentale è stata anche la Polizia stradale".

Così fa sentire la propria voce la segreteria provinciale del Sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia) in merito al drammatico episodio avvenuto martedì mattina nella galleria Fiumelatte sulla SS36.

"Nessuno ha parlato - si legge in un comunicato diffuso dal Coisp - dell'operato di chi ha permesso tali operazioni. Gli uomini e le donne della Sottosezione Polizia Stradale di Bellano in massa si sono messi subito a disposizione per le chiusure della viabilità, per tirare fuori chi era rimasto in galleria fermo e per trasportare quei ragazzi che infreddoliti e spaventati erano rimasti in piazzola all'aria aperta. Non è certo una gara a chi ha fatto di più o a chi è stato più bravo, ma visto che nessuno ha parlato della Polizia Stradale, lo fa la Segreteria provinciale Coisp di Lecco che vuole congratularsi con tutta la Sottosezione Polstrada Bellano. Con chi ha coordinato dalla sala operativa le chiusure e con chi è rimasto sotto la pioggia per ore per garantire i soccorsi e i rilievi. A voi tutti va, cari ragazzi, un augurio per le giornate prossime che saranno ricche di traffico e intense di lavoro, vista la chiusura del tratto nord".