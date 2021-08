Il mezzo è stato completamente distrutto dal rogo sprigionatosi in via Ca' Bagaglio

Intervento a sirene spiegate dei pompieri nel cuore della notte lecchese. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono entrati in azione con due partenze intorno alle 00.45, tra martedì e mercoledì, per sedare l'incendio che ha letteralmente distrutto un furgone in via Ca' Bagaglio, nel rione di Acquate, zona in cui si trovano varie aziende.

Entrati in azione con un'autopompaserbatoio e un'autobotte, i pompieri hanno terminato con successo il proprio intervento poco prima delle 3.