Incendio a Galbiate: le fiamme bruciano il tetto di una casa

Pompieri al lavoro nella serata di giovedì 11 gennaio. Intorno alle 18.30 la centrale operativa del Comando provinciale di Lecco è stata allertata per il rogo che ha colpito un'abitazione di Galbiate: i pompieri sono entrati in azione con cinque mezzi pesanti - due autopompe serbatoio, altrettante autobotti e un'autoscala - e con circa venti persone per riuscire a intervenire con rapidità.

L'intervento è stato lungo e complesso.