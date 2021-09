Incendio in un'officina di Garlate: una persona soccorsa, salvato anche un cane

/ Via Puncia

Fiamme a Garlate poco dopo le 7.30 di lunedì 20 settembre. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti con due automezzi (un'autopompaserbatoio e un'autobotte) per l'incendio sprigionatosi in un'autofficina di via Puncia.

Salvato anche il cane

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso tecnico urgente, durato circa due ore, ha permesso di mettere in salvo anche il cane di famiglia e limitare i danni alla struttura. Una donna di 86 anni ha avuto bisogno delle cure dei Volontari di Calolziocorte prima del trasporto in codice verde presso il vicino ospedale "Manzoni" di Lecco.