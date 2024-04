Incendio nell'hotel sul lago: quattro intossicati

Incendio nell'Alto Lario. Un rogo è divampato in un albergo di Bellagio - l'hotel Suisse di piazza Mazzini - nel pomeriggio di giovedì 25 aprile. L'allarme per l'incendio, nato all'interno del secondo piano per ragioni ancora da chiarire, è stato lanciato intorno alle ore 16. Tre squadre dei vigili del fuoco di Canzo, Erba e Como si sono inizialmente mobilitate per accorrere sul posto, ma sembra che l'incendio sia stato spento poi con l'utilizzo di un estintore e senza che ci fossero feriti.

Solo quattro persone sono state soccorse per intossicazione dovuta all'inalazione dei fumi prodotti dalla combustione, si tratta di due giovani di 22 anni, una donna di 56 anni e un uomo di 57 anni. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni ma sono stati portati agli ospedali di Lecco ed Erba per accertamenti. Lo riporta QuiComo.it.