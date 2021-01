Incendio in uno stabile di Esino: due squadre di pompieri sedano il rogo

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti con due partenze, una dalla centrale di Lecco e una dal distaccamento volontario di Bellano, per sedare un incendio propagatosi in un locale interrato in via Adamello, nel centro abitato di Esino Lario.

Il pronto intervento dei proprietari del locale e dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il propagarsi dell'incendio al resto della struttura.