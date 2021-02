Fiamme a Laorca: va a fuoco un camino, intervento dei Vigili del fuoco

Nella serata di giovedì pompieri in azione con un'autopompa e un mezzo per incendio boschivo nel rione del capoluogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta

Incendio in un'abitazione di Laorca, nella serata di giovedì: intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco che si sono portati sul luogo con due mezzi, un'autopompa e un mezzo per incendio boschivo.

Le fiamme si sono sprigionate in un camino, le operazioni si sono svolte dopo le 19. Per fortuna non risultano persone coinvolte dalle conseguenze del rogo. Ancora da accertare le cause, a scaturire il rogo potrebbe essere stato un malfunzionamento.

Negli ultimi giorni questa situazione si è verificata più volte nel nostro territorio, costringendo i pompieri a un grande lavoro. Per questo, dal comando di Piazza Bione ricordano alla popolazione di controllare e tenere pulite le canne fumarie.

