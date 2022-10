Incendio in un garage del centro: intervengono i pompieri

Non è solo il maltempo a preoccupare i pompieri. Nel corso della serata di lunedì 24 ottobre i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire anche in centro Lecco: intorno alle 22, infatti, la centrale operativa di piazza Bione ha inviato le squadre nella centralissima via Visconti. Secondo quanto riferito da fonti del Comando, un garage è andato in fiamme, rendendo necessario l'entrata in azione delle squadra.

I pompieri si sono portati in centro e, nel giro di un'ora, hanno estinto il rogo riuscendo a evitare il verificarsi di danni ben più gravi.