Garage devastato dalle fiamme, paura nel rione di Rancio

Mobilitazione dei Vigili del fuoco, nella tarda serata di domenica, a Lecco nel rione di Rancio, per la precisione in via Mazzucconi, a causa di un incendio in un'abitazione privata.

Le fiamme si sono spirigionate all'interno di un garage nel quale erano custodite quattro autovetture una motocicletta. Imponente il dispiegamento di mezzi dei pompieri dal Comando provinciale: in Via Mazzucconi si sono infatti portati un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e un fuoristrada.

Il rogo è stato domato e intorno alle 23.30 estinto, con i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona coinvolta. Per fortuna nessuna persona è stata interessata dal divampare delle fiamme. Ingenti i danni ai mezzi custoditi nel garage, sul posto anche le forze dell'ordine chiamate a fare luce sull'episodio.

