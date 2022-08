Incendio a Lierna: colpite due barche, soccorritori al lavoro per spegnerlo

Improvviso incendio nel pomeriggio di Lierna, località del Basso Lago lecchese. Intorno alle 16.30 di martedì 23 agosto due imbarcazioni e il pontile del porticciolo sono andati a fuoco e si è reso necessario l'intervento in massa dei soccorsi: la Centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato in loco ben cinque automezzi da terra e via lago, mediante la mobilitazione della squadra nautica.

Allo stato attuale non si registrano persone ferite o intossicate.