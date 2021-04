Lomagna. Incendio in azienda di bioedilizia, al lavoro i Vigili del fuoco

Mattinata di grande lavoro per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, impegnati fin dalle prime ore di martedì 6 aprile a Lomagna, in Via dei Mulini, a causa di un incendio.

Le fiamme si sono infatti propagate all'interno di una ditta attiva nel settore della lavorazione del legno e della bioedilizia. Dal comando di Piazza Bione è stato disposto l'invio di un'autopompa e un'autobotte dal distaccamento di Merate, con un'autopompa in appoggio da Lecco.

Il rogo, per cause ancora in fase di accertamento, ha interessato tronchetti di scarto della lavorazione del legno situati dietro una tramoggia. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni si sono concluse intorno alle 8.30.

Gallery