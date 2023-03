Macchinario industriale in fiamme, in azione 3 mezzi dei vigili del fuoco

Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 marzo, in un'azienda di Merate. Il rogo ha interessato in particolare un macchinario industriale all'interno dello stabilimento di via IV Novembre. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto con tre automezzi dal comando di Lecco e dal distaccamento di Merate.

L'intervento è scattato intorno alle ore 16: i pompieri hanno spento fiamme e fumo, con la situazione che è presto tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita. Alle 17.30 sono in corso le ultime verifiche e le operazioni di definitiva messa in sicurezza.