La macchinetta del caffè va a fuoco: distrutto un appartamento

Il caffè manda a fuoco la casa. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Dervio, in uno stabile di Via Vignola. Un incendio ha infatti praticamente distrutto un appartamento, causando un intossicato che ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Sul posto due mezzi dei Vigili del fuoco

Stando a quanto ricostruito dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Bellano, intervenuti sul posto con un'autopompa e un'autobotte, le fiamme si sarebbero propagate da una macchinetta del caffè, con ogni probabilità per un corto circuito. L'incendio ha interessato solo un appartamento, nel quale una persona è rimasta intossicata ed è stata soccorsa dagli uomini del 118. Si tratterebbe di un uomo che è intervenuto per cercare di domare il rogo. Le sue condizioni non sarebbero gravi e in pronto soccorso sarebbe stata giudicata con un codice verde.

Più serie, invece, le conseguenze all'appartamento, abitato da una donna: come confermato dal sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, l'ufficio tecnico del Comune, dopo il sopralluogo svolto con i Vigili del fuoco, lo ha dichiarato inagibile in attesa delle opportune verifiche strutturali. Non interessati dal provvedimento gli altri locali della palazzina.